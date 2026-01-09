Motosikletin sahibi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın en işlek noktalarından birinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyerek, iki kişiyi yaralayan ve araçlara zarar veren 17 yaşındaki A.K.’yi azmettirdiği iddia edilen B.A. (E-40) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa’da tutuklanan zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Tetikçi çocuğun telefonunda yapılan incelemede, azmettirici olmakla suçlanan B.A.’ya ait görüntülerin tespit edildiğini belirten polis, elde edilen bilgileri mahkemeye aktarırken, zanlının avukatı suçlamaları kabul etmedi ve uyuşturucu satılıcılarını ifşa ettiği için hedef haline geldiğini, ona tuzak kurulduğunu öne sürdü. Duruşmada, tetikçi çocuğun kullandığı motosikletin kime ait olduğu da soruldu. Polis araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

Mahkemede olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlı B.A.’nın Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlı A.K.’nin gönüllü ifade verdiğini ve cep telefonunda zanlı B.A.’ya ait video görüntülerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, A.K.’nin ifadesinde, saldırıyı zanlı B.A.’nın azmettirmesiyle gerçekleştirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, bu beyanlar ışığında zanlı B.A.’nın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın halen devam ettiğini, alınması gereken ek ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile telefon dökümlerinin bulunduğunu, ayrıca zanlı B.A.’nın vermiş olduğu bazı beyanların araştırılması gerektiğini belirterek mahkemeden bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Savunmadan ilginç iddialar

Zanlı avukatı süre talebine itiraz etmeyerek polise sorular yöneltti. Savunma, zanlı A.K.’nin adaya ilk kez gelip gelmediğini sordu, polis bu soruya “evet” yanıtını verdi. Savunma, zanlı A.K. ile müvekkili arasında herhangi bir görüşme kaydı bulunup bulunmadığını sordu, polis bu hususta incelemenin sürdüğünü belirtti. Savunmanın, A.K.’nin müvekkili hakkında ne beyan ettiğine yönelik sorusu üzerine polis, A.K.’nin ifadesinde B.A.’nın kendisini azmettirdiğini söylediğini aktardı.

Savunma ayrıca, müvekkilinin olayda kullanılan silah ve motosikleti temin eden ve halen aranan şahıslarla bağlantısı olup olmadığını sordu. Polis, söz konusu şahısların arandığını ancak bu aşamada zanlı B.A. ile bağlantıları olup olmadığına dair net bir bilgi veremeyeceğini ifade etti. Savunma, müvekkilinin geçmişte uyuşturucu satıcılarını polise bildirdiğini, İskele ve Gazimağusa’da yüklü miktarda metamfetamin ele geçirilmesine katkı sağladığını, bu nedenle tehditler aldığını ve olayın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu iddia etti. Savunma ayrıca, bir tetikçinin telefonunda azmettiren kişinin değil hedef alınan kişilerin fotoğraflarının bulunmasının olağan olduğunu, A.K.’nin müvekkiline ait görüntüleri internetten temin etmiş olabileceğini ileri sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026, 10:07