12 Ocak’ta devam

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan zanlı Fatma Ünal, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Dava, 12 Ocak Pa-zartesi gününe ertelendi. Gelecek duruşmalarda Serdal Gündüz’ün iddia makamının tanığı olarak mahkemeye çıkacağı ve Fatma Ünal’a sahte diploma verdiğini söyleyeceği açıklandı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ile zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Savcı Güçlü, sahte diploma suçundan hapis cezasına mahkûm edilen Serdal Gündüz’ün avukatlığını yapan Doğa Zeki’nin aynı zamanda Fatma Ünal’ın da avukatlığını üstlenmesine itiraz etti.

İtiraz üzerine söz alan Avukat Doğa Zeki, Anayasa’nın 17. maddesi ile Avukatlar Tüzüğü’nün 11. ve 18. maddelerine atıfta bulunarak, zanlının kendi iradesiyle kendisini avukat olarak seçtiğini ve davada menfaat çatışması bulunmadığını savundu.

Zeki, Serdal Gündüz’ün sahte diploma verdiğini kabul etmediğini, söz konusu davanın tamamlandığını ve istinaf olmadığını öne sürdü. Savcı Güçlü ise bu beyana itiraz ederek, istinaf sürecinin olacağını be-lirtti.

Savcı Güçlü, Serdal Gündüz’ün bu davada tanık olduğunu ifade ederek, Gündüz’ün mahkemeye gele-rek Fatma Ünal’a sahte diploma verdiğini kabul edeceğini söyledi.

Savcı, duruşmaya geçilmeden önce Doğa Zeki’nin zanlının avukatlığını yapmamasını talep etti. Talep üzerine mahkeme duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme, Serdal Gündüz’ün davada tanık olacağını bilmesine rağmen Doğa Zeki’nin avukatlığının devamını isteyip istemediğini Fatma Ünal’a sordu. Ünal’ın “Evet” yanıtı vermesi üzerine duruşmaya devam edildi.

Usulsüz öğrenci işlemleri tespit edildi

Duruşmada, üniversitenin kurucu şirket sekreteri ve direktör vekili Mehmet Altuntaş tanık olarak din-lendi.

Altuntaş, üniversitede mali ve akademik usulsüzlüklere ilişkin duyumlar üzerine denetim yapıldığını, bu denetimlerde usulsüz öğrenci işlemleri tespit edildiğini söyledi. Altuntaş, bu kapsamda Fatma Ünal ile ilgili incelemelerin de yer aldığını belirtti.

Altuntaş, öğrenci kaydından sonra geçmiş dönemlere ait kayıtlar oluşturulduğunu, farklı dönemlere ait derslerin notlarının toplu ve aynı anda girildiğinin belirlendiğini ifade etti. Altuntaş, tespitlerin ar-dından Mali Şube’ye şikâyette bulunduklarını ve usulsüz işlem yapılan tüm öğrenci listesinin yetkililere teslim edildiğini kaydetti.

Mahkeme; diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmanın 12 Ocak Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

