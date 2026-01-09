Burası cennet

Lefkoşa’nın Yenicami Mahallesi’nde Türkmenistanlı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi düzenledikleri gerekçesiyle 2025 yılı Aralık ayında tutuklanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A.’dan (K-57) sahte belge aldığı tespit edilen R.K. tutuklandı. Beyaz Kimlik almak için muhtar ile suç ortaklarına 12 bin TL ödediği ortaya çıkan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, KKTC’den sigorta emeklisi olduğunu, geri kalan ömrünü ülkede geçirmek istediğini söyledi.

Polis, zanlının Beyaz Kimlik temin edebilmek amacıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A.’ya toplam 12 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Polis, söz konusu şahısların zanlı R.K. adına gerçeğe aykırı kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, hazırlanan kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nden onaylatılmasının ardından, Polis Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürüldüğünü ve bu belgeler üzerinden zanlı R.K. için kimlik kartı başvurusu yapıldığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında toplam 25 kişinin tutuklandığını ve teminata bağlandıklarını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca, zanlının ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptığını ve KKTC’den sigorta emeklisi olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı R.K. ise, emeklilik hayatını KKTC’de sürdürmek istediğini beyan etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza atmasına emir verdi.

