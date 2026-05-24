Tümü imha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından 14–22 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçları açıklandı.

Denetimlerde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler laboratuvar analizine tabi tutulurken, sultani üzüm, asma yaprağı ve biber türlerinde mevzuata aykırı bitki koruma ürünü kalıntılarına rastlandığı bildirildi.

İthal ürünler kapsamında alınan 38 numunenin 37’sinin temiz çıktığı, ancak SVS Tic. Ltd.’ye ait sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği açıklandı. Söz konusu ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek imha edildiği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise toplam 24 numune incelendi. Bunların 21’inin temiz çıktığı ifade edilirken, Yeşilyurt’ta üretim yapan Tuncer Hüroğlu’na ait asma yaprağında tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü seviyede olduğu tespit edildi. Bu nedenle ilgili üretimde hasadın bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.

Öte yandan Tepebaşı’nda üretim yapan Savaş Ozan’a ait sivri biber ile Tatlısu’da üretim yapan Cemile Çil’e ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği açıklandı. Sivri biberlerin imha edildiği, dolmalık biberlerin de imha edileceği ifade edildi.

Yetkililer, yapılan denetimlerin gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

