Tümü kefaletle serbest

Suna ERDEN

Aşı olmamış kişilere sahte AdaPass verilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Lefkoşa’da bir şirkette çalışan aşı kayıt sistemi görevlisi Cemaliye Mutlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada zanlıyı sayısı 5’e çıktı. Aşı olmadığı halde kendisini AdaPass sistemine kayıt ettiren Yusuf Yiğit’le, arkadaşı adına işlem yaptıran Ersin Bolatcıoğlu ve suçla bağlantılı Can Polat, Mustafa Atakan Yiğit dün mahkemeye çıkarıldı.

Suçla bağlantılı önceki gün mahkemeye çıkarılan polis memuru Salih Filo’nun ise tutukluluk süresi devam ediyor.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa’da bir şirkette aşı bilgi sistemi kayıt görevlisi olarak çalışan Cemaliye Mutlu’nun aşı olmamış kişileri AdaPass uygulamasına kayıt ettirmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında; Can Polat, Mustafa Atakan Yiğit ve Yusuf Yiğit’in tutuklandığını söyledi. Polis, Can Polat ve Mustafa Atakan’ın geçtiğimiz Şubat ayında Mutlu’ya ulaşarak, Yusuf Yiğit’in yurt dışına giriş- çıkış yapabilmesi için sisteme kayıt yaptırmasını istediklerini belirtti.

Polis, Mutlu’nun maddi menfaat karşılığında Yiğit’i çift doz aşılı gibi göstererek, sisteme kayıt ettiğini ifade etti.

Polis, Ersin Bolatcıoğlu’nun da Şubat ve Eylül ayları arasında bir arkadaşının isteği üzerine, Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift doz olmuş gibi arkadaşına kayıt yaptırdığını söyledi. Polis, Ersin Bolatcıoğlu’ya Mutlu’ya ulaşmasını isteyen şahsın arandığını ifade etti.

3 zanlı 45 bin nakit ödedi

Polis, soruşturmanın Can Polat, Mustafa Atakan Yiğit ve Yusuf Yiğit’le ilgili kısmının tamamlandığını belirterek, 3 zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru, Ersin Bolatcıoğlu’nun ise bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Acil bir durum vardı

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Yusuf Yiğit, "Acil bir durumdan dolayı böyle bir olaya maruz kaldım" dedi.

Mahkeme; Can Polat, Mustafa Atakan Yiğit ve Yusuf Yiğit’in yurt dışına çıkışının yasaklanması, 15’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme, Ersin Bolatcıoğlu’nun ise soruşturma amaçlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.