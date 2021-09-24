Interpol peşinde

Interpol tarafından aranırken, KKTC’de yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan, 2019 yılında yargılanarak 9 yıl 7 ay hapse mahkum edilen Ekin Ersoy Türkiye’ye naklediliyor.

İngiltere’de işlediği çete kurma, uyuşturucu suçlarından dolayı Interpol tarafından aranan, Ersoy’la ilgili nakil kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, "Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan

5 Kasım 2019’da 9 yıl, "Uyuşturucu Madde Alma" suçundan ise 29 Mayıs 2020’da 7 ay hapis cezasına mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Ekin Ersoy’un, “KKTC ile TC Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi Yasası” uyarınca, TC’ye nakledilmesine karar verdi.

Ersoy, 2016 yılında “7 gram hintkeneviri tasarrufundan” tutuklanmış, teminatla serbest kalmasının ardından, 2017 yılında 1 kilo 700 gram kadar hintkeneviri ve 70 gram kokaini satışa hazır halde bulundurmaktan tutuklanmıştı.

İngiltere’den Türkiye’ye kaçtı

Sanık; Esentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 buçuk kilo hintkeneviri ve 80 gram kokainle yakalanmıştı. Sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki kez yargılanmış birincisinde 7 ay ikincisinde ise 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Öte yandan sanık Ekin Ersoy’un çete kurma, uyuşturucu suçlarından İngiltere’de arandığı tespit edilmişti.

Sosyal medya hesaplarında mavi renkli bir Lamborghini otomobilde çekilmiş fotoğraflar paylaşması nedeniyle, “Lamborghinili Türk” lakabıyla tanınan Ekin Ersoy’un Interpol tarafından arandığı da ortaya çıkmıştı. İngiltere’nin Essex bölgesinde 2015 yılı Haziran ayında düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucu 7 kişi gözaltına alınırken, Ekin Ersoy önce Türkiye’ye, ardından da KKTC’ye kaçmıştı.