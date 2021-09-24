Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 114 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 293 sürücüye işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler, önceki gece 22.00 ile dün gece 01.00 saatleri arasında yapıldı.

Lefkoşa’daki denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edildi.

3 iş yerinin kapatma saatine uymadığı tespit edildi ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında 824 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 6 araç trafikten men edilirken, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

İskele’de faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerindeki kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İskele’de trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.