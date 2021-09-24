Mutlulukları gözlerinden okunuyordu

Ömer KADİROĞLU

Makinist ustası İsmail Gürel ve ev hanımı Arife Gürel’in oğlu Coşkun ile Merhum Hüseyin Özügüney ve Ev hanımı Tijen Özügüney’in kızı Beliz Esentepe’de bulunan Güneş piknik alanında düzenledikleri düğünle dünya evine girdi. Gürel Garaj direktörü Coşkun ile sporcu Beliz’in mutlulukları gözlerinden okundu. Aileler çocuklarının mutluluklarına ortak olurken düğüne katılan davetliler de genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.