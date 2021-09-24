Planı, projesi var mıdır?

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi açıdan büyük öneme sahip olan ve kaderine terk edilen Surlariçi bölgesindeki evlerin büyük bir kısmı; hem içinde oturanlar hem de bölgeden geçenler açısından tehlike arz ediyor.

Çoğu binanın koruma altına alınmaması ve restorasyonu için harekete geçilmemesi sadece mali açıdan değil, tarihi eserlere sahip çıkılmaması açısından da ayıplanıyor.

Özellikle Lokmacı kapısından kuzeye geçen ve Arasta bölgesinden başlayarak Surlariçi’ni dolaşan yabancılar, gördükleri manzara karşısında şaşırıyor, KKTC yetkililerinin ilgisizliğini kınıyor. Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri ise “oturduğumuz binanın ne saat yıkılacağını bizler de bilmiyoruz ama yapacak bir şey de yok” diyor.

Bölge kaderine terk edildi

Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel miras değeri taşıyan Surlariçi’nde yüzlerce kişi yaşıyor ama bölge terk edilmiş hayalet şehri andırıyor.

Bölgede hem insanların yaşadıkları evler hem de terk edilen binalar harabeye dönerken, her an yakılma tehlikesi bulunuyor.

Pencereleri, panjurları çürümüş, balkonları yarım yamalak, duvarları yıkılmak üzere olan yapılar, çirkin bir görüntüye sebep olurken bölgeden geçen vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturuyor.

Surlariçi bölgesinde derin çatlaklarla dolu olan tarihi binaların yanındaki evlerde ikamet edenler de tehlike altında.

Ayrıca harabeye dönmüş tarihi yapıların içleri duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.

Surlariçi’nde yaşayan vatandaşlar, tehlike saçan ve görüntü kirliliğine neden olan tarihi binaların onarılmasını istiyor. Vatandaşlar, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan atıl durumdaki yapıların tadil edilmesi ile hem tehlikenin ortadan kalkacağını hem de turizme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Tandi’nin Hamamı harabeye dönüştü

Ayrıca turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Tandi’nin Hamamı da restore edilmemesi ve bakımsızlık nedeniyle diğer birçok tarihi yapı gibi çürümeye yüz tuttu. 1900'lü yılların başında Gosti Giryagu Tandi tarafından yaptırılan ve sadece kadınlara hizmet veren hamam tamamen bir harabeye dönüştü.

Ne zaman yıkılacağı belli değil

Terk edilmiş boş evlerin, yıkılmaya bırakılmış tarihi yapıların yanı sıra içerisinde insanların yaşadığı birçok bina da çökmek üzere. Surlariçi’nde yaşayan vatandaşlar, tehlike saçan ve görüntü kirliliğine neden olan tarihi binaların ve oturmak zorunda kaldıkların evlerin onarılmasını istiyor. Bölge sakinleri “oturduğumuz binanın ne saat yıkılacağını bizler de bilmiyoruz ama yapacak bir şey de yok” diyor.