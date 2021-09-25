İyimser hava dağıldı

Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle New York’ta yapılacak üçlü görüşmede ortak zemin bulunması perspektifinin başta az da olsa var olduğu; ancak diplomatik kaynaklara göre Türk tarafının “neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadığı” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, diplomatik kaynakların, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın yapacağı görüşmede egemen eşitlik ile eşit uluslararası statüye dair tezlerini yinelemesi ve özel danışman atanmasını reddetmesi halinde, Pazartesi günkü üçlü görüşmenin sonucunun önceden belli olacağı değerlendirmesini yaptığını yazdı.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün akşam Guterres ile görüştüğünü ve görüşmeye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da katıldığını kaydederek, görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra bölgesel konular ve mülteci sorununun irdelendiğini belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise New York’taki temasları çerçevesinde Libya, Sırbistan, Moldova, Suriye, Irak, Senegal, Gürcistan, Moğolistan, Guyana, Ruanda ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi Bakanı ve Katar Başbakan Vekili ile görüştü.

Haberde, Hristodulidis’in “maraton temasları” çerçevesinde Kıbrıs sorununu, bölgedeki “Türk tahriklerini”, ikili konuları pandemi ile iklim değişikliğini gündeme getirdiği ifade edildi.

Stefanu, Türkiye’yi eleştirdi

Bu arada AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Maraş konusunda Türkiye’ye eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Maraş Göçmenler Hareketi” yetkilileri ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “önlerinde, kreşendo bir uzlaşmazlıkla ve Maraş konusuyla birlikte sertlikle su yüzüne çıkan bir Türkiye’nin bulunduğunu” savundu.

Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışı faaliyetlerinin” BM kararlarına aykırı olduğunu ileri süren Stefanu, BM kararlarında üzerinde uzlaşmaya varılan noktalara bağlı kalmaları gerektiğinden söz ederek, müzakerelerin, görüş birliklerinin ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesine ilişkin müzakere edilenlerin korunmasıyla, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi şeklindeki görüşünü de yineledi.

Nihai bölünmenin kendilerini tehdit ettiğini savunan Stefanu, BM kararları temelinde belirli inisiyatiflerin taraflarınca üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Maraş Göçmenler Hareketi adına konuşan Loizos Avksentiu, Kıbrıs sorununun çözümü ve Türk tarafının kapalı Maraş bölgesi ile ilgili üstlendiği olumsuz girişimlere yönelik yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.