50 bin adet aşı Mısır’a gidiyor

KKTC’de halkın yarısı halen aşısız dolaşırken, 50 bin adet AstraZeneca aşısının Güney Kıbrıs’a iade edildiği ve bu aşıların Rum Yönetimi tarafından Mısır’a hibe edileceği bildirildi.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelere aşı verme konusunda diplomasiye başladığını yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, Güney Kıbrıs’ın 50 bin doz AstraZeneca aşısını Mısır’a vereceğini açıkladı.

Gazete, bu aşıların KKTC tarafından iade edilen aşılar olduğunu yazdı.

83 yaş üstüne 3’üncü doz

Bu arada Güney Kıbrıs’ta, randevusuz aşı merkezlerinde pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üstü kişilerin 3’üncü doz aşı olabileceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı merkezlerinde(walk-in), pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üzeri kişilere, 3’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını yazdı.

Habere göre açıklamada aşıların, Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar sabah 08:00-13:00 saatleri arasında yapılabileceği de duyuruldu.