Tümü öğrenci!

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri şüpheli görülen park halindeki kiralık araçta 60 gram uyuşturucu ele geçirdi, yaşları 20 ile 22 arasında değişen 5 Sudanlı öğrenciyi tutukladı.

Tutuklanan Haifham Abdelwahed (20) Elrashid Gubaratala (20), Babiker Salih, Monther Arman (22) ve Yuosef Mohamed (20,) dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Ekim 2024 tarihinde saat 00.40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otoparkta park halinde bulunan kiralık aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlı Haifham Abdelwahed, Elrashid Gubaratala, Babiker Salih, Monther Arman ve Yuosef Mohamed’in bulunduğunu araçta yapılan aramada arka koltukta yolcu olarak bulunan Abdelwahed’in elindeki kutu içerisinde iki ayrı paket halinde 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, Abdelwahed’in ifadesinde suçunu kabul edip, uyuşturucuyu aldığı şahsın ismini söylediğini, söz konusu kişinin arandığını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.