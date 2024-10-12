‘Fikir ayrılığı giderildi’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a saldırı planının kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları açıklandı.

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı. Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü. Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu. Haberde ayrıca İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

İran'dan karşı açıklama: 'ABD'yi de hedef alacağız'

İran, gerçekleşmesi beklenilen misilleme saldırısı esnasında ABD'nin İsrail'e yardım etmesi durumunda, İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldıracağını duyurdu. İran ayrıca, diğer Arap ülkelerinin İsrail'e yardım etmesi durumunda, onlara da saldıracağını vurguladı. ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, İran, İsrail'in yapacağını duyurduğu misilleme saldırısında, askeri altyapılarını ya da hava sahalarını kullandıracak Orta Doğu'daki ABD müttefiki ülkeleri hedef almakla tehdit etti. WSJ'ye konuşan Arap yetkililer, Tahran yönetiminin diplomatik kanallar aracılığıyla, potansiyel misilleme saldırısını topraklarının ve hava sahalarının kullanılmasına izin vererek kolaylaştıracak herhangi bir Arap devletine karşılık vereceği uyarısında bulunduğunu aktardı. İran'ın tehdit ettiği öne sürülen ülkeler arasında ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın bulunduğunu belirten yetkililerin aktardığına göre, bu devletler, Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı bir saldırıda kullanılmasını istemediklerini iletti.