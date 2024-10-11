Rekorun da rekoru

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. İki ilçede toplam 2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen sürücülerden 603’üne ceza yazıldı, 59 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da 937 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde 84’ü yasal hız sınırı üzerinde, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, 7’si emniyet kemeri takmadan, 5’i sigortasız, biri alkollü içki tesiri altında ve biri sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. 61 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü de trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

Toplam 386 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

İskele'deki denetimlerde bin 70 araç kontrol edildi

İskele’deki denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde bin 70 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 67’si yasal hız sınırı üzerinde, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız, 3’ü emniyet kemeri takmadan ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 16’sı ise sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

Toplam 217 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 23 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı.

Ayrıca her iki ilçede 295 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

İki ilçede işlenen suçlar

Süratli araç kullanmak: 151

Cep telefonu kullanmak: 77

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 49

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 10

Sigortasız araç kullanmak: 10

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Ehliyetsiz araç kullanmak: 6

İçkili araç kullanmak: 2

Diğer trafik suçları: 295.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 09:52