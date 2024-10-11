Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz Bölgesi’nde, Avtepe ile Derince arasında dün meydana gelen - trafik kazası sonucu 57 yaşındaki Beyro Yıldırım ağır yaralandı.

Yıldırım önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza, Beyro Yıldırım’ın, direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yolun solundan çıkıp takla atması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında, Avtepe -Derince anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki FD 414 plakalı araç ile Avtepe’den Derince istikametine doğru seyreden Yıldırım, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundan çıkıp tekrar yola giriş yapıp ardından yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde takla attı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alkollü sürücüye yasal işlem

Öte yandan Gazimağusa’da önceki akşam, alkollü içki tesiri altında kaza yapan Bilal Dağ (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.00 sıralarında Zorbalar Sokak’ta meydana gelen kazada yaralanan olamadı.

Dağ 167 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ET 805 plakalı araçla seyrederken yolun solunda park halinde bulunan JK 532 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JK 532 plakalı araç, bir apartmanın önünde bulunan demir balkon kapısına vurdu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

