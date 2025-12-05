Tümüne el konuldu

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, Ekim-Kasım döneminde gıda üreten alanlar ile kreş ve etüt merkezlerini kapsayan denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, çalışanların kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğu ve hijyen kontrollerini içerdi. Denetimlerde 4 işletmenin faaliyetleri durdurulurken, 68 adet tarihi geçmiş ürün müsadere edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; toplam 74 iş yeri denetlenirken, bir süt ürünleri üreticisi, bir patates işleme tesisi, bir balık toptancısı ve bir fırın, izinsiz faaliyet göstermeleri ve hijyen ile gıda güvenliği kurallarına uymamaları nedeniyle faaliyetleri durduruldu. Ayrıca üç işletmeye idari ceza uygulandı.

Denetimler kapsamında 6 kreş ve etüt merkezi, 7 fırın ve unlu mamul imalathanesi, 2 berber-kuaför, 2 süt fabrikası, bir tartı kalibrasyon kontrolü, 20 meyhane veya restoran, 8 market ve off-license, 17 gıda deposu, 6 gıda imalathanesi, 5 makinist servis deposu ile kimyasal ürün (deterjan, sabun, çamaşır suyu vb.) ambalaj deposu kontrol edildi.

Denetimlerde 4 adet kullanıma uygun olmayan ekipman ile 68 adet tarihi geçmiş ürün müsadere edildi.

