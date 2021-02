Turizm engelleri birlikte aşılacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın heyetinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ı kabul etti.



Yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kabulde yaptığı kısa açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda KKTC’nin yanında olduğunu belirten Ataoğlu, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her koşul ve şartta KKTC’nin yanında olduğunu hissetmek, ülke olarak bizlere çok büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olmuştur” dedi.



Konuşmasında, pandemi dolayısıyla KKTC turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara da değinen Bakan Ataoğlu, “Turizmin, pandemiyi de dikkate alarak bu süreçte nasıl gelişebileceğine yönelik olarak Ankara’da başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza ek olarak, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile de pandemi dolayısıyla da istişarelerimizi telefoniyen de sürdürmekteyiz”ifadelerini kullandı.



Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da kabulde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün zor bir dönemden geçitiğini, bu sürecin 2020’de sona ermesi beklenirken, 2021’e yansıması olduğunu belirtti.



Aşılama sürecinin hem Türkiye’de, hem de dünyada kendi içinde yürüdüğünü belirten Çam, aşılamanın başlatılmasının turizm sektörüne olan olumlu yansımalarının şu an itibariyle ümit edilen seviyelerde devam ettiğini belirtti.

Çam, “Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın yaptığı çalışmaların benzerlerini, KKTC için de yapmamız gerekecek” diyerek, tüm çalışmaların, ulaşım, konaklama ve turist potansiyelinin hareket kabiliyetinin gelişmesiyle alakalı olduğunun altını çizdi.