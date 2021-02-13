Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, özellikle Maraş’la ilgili açıklamaları Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Rum basını, KKTC ile TC arasında imzalanan anlaşmalara da yer verdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Fileleftheros gazetesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın BRT’ye yaptığı özellikle Maraş ile ilgili açıklamalarına “Maraş’ı Unutun. Bu Bitti. Geçmiş Olsun” başlığı altında geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Saner ve Oktay Türkiye-Sahte Devlet Arasında Yeni Ekonomik Protokolü İmzaladılar-Maraş’ın İkinci Aşama Açılmasını Duyurdular”, Alithia gazetesi “Saner ve Oktay 4 Anlaşma 1 Protokol İmzaladı-“İnşallah Kısa Zamanda Gazimağusa-İskele-Boğaz Bölgelerinde Altyapı Çalışmaları Yapılacak”, Haravgi gazetesi ise “Fuat Oktay: Maraş’ı Unutun Geçmiş Olsun” başlıklarını kullandı.

Kusios yanıt verdi

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, bir açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarını yorumladı.

Habere göre Kusios, “Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin yayılımcı politikalarını kabul etmediğini anlaması gerektiğini” belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin düzenleyeceği gayriresmî 5’li konferansa siyasi irade ve kararlılıkla katılacağını açıkça dile getirmek istediklerini belirten Kusios, 5’li konferansın, yabancı askerler ve çağ dışı garantiler olmaksızın yeniden birleşmiş bir vatan koşullarını yaratarak BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözümün sağlanması için başlangıç olmasını da umut ettiklerini söyledi.

Kusios, çözümün gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Kıbrıslı Rumların beklentilerine yanıt verecek bir çözüm olmasını da temenni ettiklerini belirtti.

Kusios, Maraş konusunda ise Türkiye’nin, Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararları aracılığıyla BM tarafından da kabul edilmeyen yayılımcı politikalarını, Rum tarafı olarak kabul etmeyeceklerini anlaması gerektiğini söyledi.

Kusios, bu net pozisyonlarla Kıbrıs sorununda bir çözümü arzu ettiklerini, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin de buna olumlu yanıt vermesini temenni ettiklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 11:26