Pazartesiye kadar sürecek

Ömer KADİROĞLU

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları dün yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de dün ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları bugün, yarın ve 15 Şubat Pazartesi günü birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacak.

İlk doz aşılarını Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde yaptıranların 2. doz aşılarını Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracaklar. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde pazartesi günkü aşılama saat 13.00'te başlayacak. Aşılar, cumartesi ve pazar günü ise tüm hastanelerde saat 09.00'dan itibaren yapılacak. 2. doz aşı yaptıracak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde, belirtilen merkezlere gitmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgınla mücadelede en büyük silahın vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayarak “Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin yani toplumun yüzde 75’ini aşılamaktır” dedi.

2. doz aşıya gidecekler sokağa çıkabilecek

Bu arada Sağlık Bakanlığı, 2. doz aşı tarihi gelen kişilerin aşılarını yaptırmak üzere gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek aşı merkezlerine giderken, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 2. doz aşı tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.