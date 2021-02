Pozisyon güçlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin "Her zaman ümit taşıyabilirim yeter ki, karşı taraf da bize gerekli saygıyı göstersin. Biz gidip Rum'a yama olmayız. Yama olmamak için de her türlü cesareti göstereceğiz. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu hak da egemenliğimizin tanınmasıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve bölge vardır." dedi.

Tatar, "Türkiye her zaman ana vatanımız olmuştur. Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve bölgede daha da söz sahibi olması en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Bu yönde Türkiye'nin güçlü olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayri resmi 5+1 toplantılarına kendi düşüncelerini ifade etmek için katılacaklarını belirten Tatar, "Orada bir geri adım söz konusu değildir. Buraya her gelene bunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, "Yıllar sonra belki de ilk kez Kıbrıs Türk tarafıyla, Türkiye tarafı yüzde yüz uyum içerisinde fikir birliğiyle görüşmelere hazırlanmaktadır. Bu da bize bir rahatlık veriyor. Bu rahatlığın da pozisyonumuzu güçlendirmesi fevkalade önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Maraş'ta temizleme, asfaltlama ve altyapı faaliyetlerinin sürdüğüne değinen Tatar, bu konuda yıllar sonra Kıbrıs Türkü'nün menfaatine bir tempo yakaladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin dünya çapında girişimci ve başarılı olduğunun da altını çizdi.

Kıbrıs'ın gerçeklerine bakıldığında artık yeni bir durum ve anlayışın söz konusu olduğuna işaret eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, benim ana vatanımdır, her zaman yanımda olmuştur. Türkiye, buranın garantör ülkesidir. Türkiye, bu bölgenin en büyük, en güçlü ve lider ülkesidir. Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiğinde bu coğrafyada terazi lehimize hareket etmektedir." diye konuştu.

"Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir"

Tatar, Kıbrıs'ta ve bölgede şartların değiştiğine dikkati çekerek, "Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir; Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz değildir, şartlar değişiyor." dedi.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yapabileceğini vurgulayan Tatar, "Enerji kaynaklarının paylaşımında iş birliği yapılabilir. Başka meselelerde iş birlikleri yapılabilir ama yan yana yaşamak bu işin esasıdır." ifadesini kullandı.

Tatar, bunların başarılı olabilmesi için "gönül rızası"nın gerekliliğinin altını çizerek, bir ihtiyaç vesilesiyle federasyonların yapılabileceğini fakat kendilerinin böyle bir ihtiyacının olmadığını kaydetti.

"KKTC'yi ihya edeceğiz"

İki devletli çözüme ilişkin KKTC'de yapılacak çalışmalarla ilgili soruya Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ihya edeceğiz." yanıtını verdi.

Tatar, altyapı dönüşümlerini tamamlayıp üstyapıyı daha üretken bir hale getireceklerini, böylece KKTC'ye daha fazla turist ve öğrenci çekebileceklerini aktardı.

KKTC'de yapılan altyapı projelerinin ekonomiyi güçlendireceğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Bütün bunların yapılıyor olması bizlere umut veriyor. İnsanlarımızın derdi, siyasi tanınmadan ziyade buranın refahının artırılması, ekonomisinin güçlendirilmesi, istihdam, güzel ekonomik işlerin başarıyla yürütülmesi ve buranın daha güzel bir kaliteli yaşama sahip olmasıdır."

Tatar, KKTC'nin Azerbaycan ve Pakistan gibi Türkiye'nin etkili olduğu ülkelerle temaslarını zaman içinde artırarak daha fazla tanınacağını da dile getirdi.

En büyük sorunlardan birinin KKTC'ye direkt uçuşun bulunmaması olduğunu ve bu konuda çeşitli temaslar yaptıklarını anlatan Tatar, "Bu sorunu çözdüğümüz takdirde bu gerçekten turizm ülkesi olan Kıbrıs'ımıza çok daha fazla turist getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, enerji şirketleriyle masaya oturmanın mümkün olup olmayacağıyla ilgili soruya, bunun ancak Türkiye üzerinden mümkün olacağı cevabını verdi.

"İlhak gündeme gelmez"

Tatar, anlaşma olmaması halinde Adanın bölünmüş olarak kalacağına işaret ederek, "Buradaki yapı, Türkiye'yle daha da entegre olacaktır. Şimdiye kadar da hep öyle oldu." ifadesini kullandı. Bunun Türkiye'yle bütünleşme gibi bir seçeneğe yol açıp açılmayacağının sorulması üzerine Tatar, "O ilhak olur, görüşmelerde hiç gündeme gelmez. Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetmeye alışmış, Türkiye'ye çok bağlılardır." yanıtını verdi.

Tatar, Türk yetkililerin her zaman "Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da olacak" dediklerini anımsatarak, Türkiye'yle daha entegre olunmasının da çok doğal olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizi unutmadık…”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Mücadele tarihimizde ‘İkinci Plevne Savunması’ olarak yer alan Limasol Direnişi’nde toprağa düşen şehitlerimizi, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak şehitleri saygı, şükran ve minnetle andı.