İhtiyaçlı ailelere dağıtılacak

Muhtarlar Derneği, ihtiyaçlı ailelere dağıtılması için bağışlanan bir buçuk ton mandalina ve altı bin şişe suyu Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz yazılı açıklamasında, karşılık beklemeden bu bağışlarda bulunan Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Hediyem Su Direktörü Hasan Küçük’e teşekkür etti.

Darbaz, “Dar gelirli yurttaşlarımıza ihtiyaç duydukları bu dönemde daha fazla yardımcı olabilmek adına girişimlerimize ve iyiliğe köprü olmaya çalışmaya devam edeceğiz” dedi.