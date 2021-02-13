Nedeni araştırılmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı (KTİMB) Cafer Gürcafer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan tüm katkılara rağmen bir türlü kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başaramadığını savundu.

Gürcafer, bunun da, bu ilişkinin sorgulanması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesinde Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu, bu çerçevede de her yıl imzalanan protokollerle maddi yardımlar ve yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Gürcafer, eskiden olduğu gibi pandemi döneminde de Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ve olanakları çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Gürcafer, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin ülkeye yaptığı ziyaretin de bu çerçevede Kıbrıs Türkü’nün zor günlerinde hem maddi hem de moral olarak destek ve yardımcı olma amaçlı yapılan çalışmaların bir örneği olduğunu kaydetti.

Buna rağmen yapılan ziyaretin ekonomik olarak çöküntü ile karşı karşıya olan reel sektörde hayal kırıklığı yarattığını, bunun nedeninin de “KKTC yetkilileri tarafından kaynaklanan vizyon eksikliği” olduğunu iddia eden Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaya konan veya konacak olanakların ülke sosyal ve ekonomik yaşamını olumlu etkileyecek, sürdürülebilir bir yapının oluşmasında temeline katkı koyabilecek katkılara dönüşebilmesi için KKTC tarafından ortaya konan bir vizyon veya bir proje olmadığını öne sürdü.