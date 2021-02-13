Analizler iç açıcı değil

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bu haftaki denetimlerde ithal ürünlerden birinde ve yerli ürünlerden ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamada, 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde ithal ürünlerden 17 numuneden 16 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedildi.

SVS Tic. LTD’ye ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numunenin temiz, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.”