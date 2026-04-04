Turizmin lider ismi Merit Park

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen turizm markalarından Merit Otelleri hem uluslararası platformlarda hem ülke içindeki turizme yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Merit Park Hotel & Casino, uluslararası platformlarda önemli bir başarıya imza atarak iki prestijli ödülün sahibi oldu.

Merit Park, global seyahat platformu Wingie Enuygun tarafından verilen “2025 Wingie Enuygun Selection -Signature Choice” ödülünün yanı sıra, dünyanın en büyük seyahat değerlendirme platformlarından biri olan Tripadvisor tarafından verilen “Travellers’ Choice 2025” ödülüne de layık görüldü.

Her iki ödül de; misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve kullanıcı deneyimi gibi doğrudan ziyaretçi geri bildirimlerine dayanan kriterlerle belirleniyor.

Bu başarı, Merit Park’ın yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte rekabet edebilen bir hizmet standardına ulaştığını ortaya koyuyor.

Merit Park’ın elde ettiği bu çifte başarı, KKTC turizmi açısından stratejik bir anlam taşıyor.

Uluslararası platformlarda elde edilen bu tür ödüller, KKTC’nin global turizm haritasındaki görünürlüğünü artırıyor

Yeni turist akışını destekleyerek ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Özellikle Doğu Akdeniz’de rekabetin giderek arttığı bir dönemde, bu tür başarılar ülkenin turizm markalaşma sürecinde kritik rol oynuyor.

Sektöre güçlü referans

Sektör temsilcileri, Merit Park’ın elde ettiği bu ödüllerin yalnızca bir tesis başarısı değil, aynı zamanda KKTC turizm sektörünün ulaştığı seviyenin bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Merit Park Hotel & Casino’nun uluslararası platformlarda elde ettiği bu başarıların, önümüzdeki dönemde ülke turizmine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 09:45