Türk turistler tek umut oldu

Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2026'nın birinci çeyreğiyle ilgili bülten, KKTC’nin ekonomik durumunu rakamlarla gözler önüne seriyor. Buna göre; bütçe gelir toplamı yüzde 31,7, giderlerin toplamı ise yüzde 35,1 oranında artış gösterdi. Rakamlar, gelirlerin giderleri karşılamadığını gösteriyor.

Kuzey Kıbrıs ekonomisi açısından büyük önem arz eden turizmde ise Türkiye’nin önemi daha belirgin hale geldi. Yılın ilk üç ayında hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı yüzde 9,3 artış göstererek; 520 bin 646 kişiden 569 bin 302 kişiye ulaştı. Kara kapılarından ülkeye giren yabancı turist ve Kıbrıslı Rumların sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,07 gerileyerek, 804 bin 238 oldu.

Kara kapılarından gelişler azaldı

Bütçedeki gelişmeler

KKTC bütçesiyle ilgili hazırlanan raporda, bütçe gelir ve giderlerinde artış yaşandığı belirtildi. Rapora göre; birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bütçe gelirleri yüzde 31,7, giderler ise yüzde 35,1 oranında arttı. Bu dönemde bütçe gelirleri 33 milyar 524,3 milyon TL, bütçe giderleri ise 32 milyar 95,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bir milyar 707,5 milyon TL fazla veren bütçe, bu yılın aynı döneminde bir milyar 429,1 milyon TL fazla verdi. Dönem içerisinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yoluyla toplam 16 milyar 315,7 milyon TL borçlanma yapılırken, 9 milyar 842,6 milyon TL geri ödeme gerçekleştirildi. Böylece 6 milyar 473,1 milyon TL net borçlanma oluştu. Birinci çeyrek sonu itibarıyla DİBS ve Kısa Vadeli Avans (KVA) kapsamında oluşan toplam iç borç stoku 22 milyar 414,4 milyon TL olarak kaydedildi. DİBS stoku 19 milyar 694,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, KVA bakiyesi ise yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilen anapara ödemesinin ardından 2 milyar 719,8 milyon TL’ye geriledi.

Enflasyon rakamları

Rapora göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon aylık bazda dalgalı bir seyir izledi.

Ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,97, Şubat ayında yüzde 2,76 ve Mart ayında yüzde 2,18 olarak gerçekleşti. 2025 yılının aynı döneminde ise aylık enflasyon oranları sırasıyla yüzde 2,02, yüzde 2,16 ve yüzde 4,28 olmuştu.

Yıllık bazda enflasyon ise 2026 yılının ilk çeyreğinde Ocak ayında yüzde 39,4, Şubat ayında yüzde 40,22 ve Mart ayında yüzde 37,4 olarak kaydedildi.

Mart 2026 itibarıyla yıllık fiyat artışlarının en yüksek olduğu harcama grupları eğitim yüzde 46,93, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 46,71 ve sağlık yüzde 43,85 oldu.

Aynı dönemde yıllık bazda en düşük artış ise yüzde 27,37 ile haberleşme kaleminde gerçekleşti.

Bankacılık

Bültende bankacılık sektörünün aktif toplamının; 2026 yılının Mart ayı sonunda 2025 yılı Aralık ayına göre yüzde 5,04 artarak, 523.000,9 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

2026 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamının 217.713,3 milyon TL, mevduat toplamının ise 394.833,3 milyon TL olduğu belirtilen raporda, 2026 yılının birinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içindeki en büyük payın, yüzde 41,63 ile brüt kredilere ait olduğu kaydedildi.

Raporda, brüt kredileri sırasıyla yüzde 32,37’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 16,54’lük payla MDC ve yüzde 9,46’lık payla diğer aktifler kalemi takip ettiği, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla, pasif toplamının yüzde 75,49’u mevduat, yüzde 12,14’ü özkaynaklar, yüzde 6,11’i bankalara borçlar ve yüzde 6,25’i diğer pasifler kalemlerinden oluştuğu yer aldı.

Raporda, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 150.945 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 38.506,6 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, işletme kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,69, tüketici kredilerinde ise yüzde 51,28 artış gerçekleştiği belirtildi.