Türkiye yardım edecek

Buğday ihtiyacının tamamını Rusya’dan ithal eden Kuzey Kıbrıs’ta üretim için adım atılıyor. Kıbrıs koşullarına daha uygun buğday tohumu sunmak için 2022’de Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile çalışma başlatılacak.

Ayrıca arpa üretiminde de önemli yol kat edilirken, 439 çeşidin incelenmesi sonucu en verimli olan beşparmak arpa elde edildi.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE) Müdürü Cem Karaca, 6 yıllık çalışma sonucunda, Kıbrıs şartlarına en uygun olduğundan, 2021’de tescil edilen beşparmak arpa çeşidinden 500 dönüm ektiklerini ve 200 ton hasat beklediklerini ifade etti.

Karaca: Ülkenin arpa tohum ihtiyacı 15 bin ton

Karaca, Beşparmak çeşidinin veriminin kurak koşullarda dekar (1000 metrekare) başına 250-500 kg, sulak koşullarda da 700 kilograma kadar çıkabileceğini, yatmaya karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

Karaca dönümün 1000 metre kareden daha fazla olduğundan verimin daha yüksek olacağına da dikkat çekti.

Ülkenin arpa tohum ihtiyacının 15 bin ton olduğuna işaret eden Karaca, “Ana hedefimiz, ülkenin tohumluk ihtiyacının büyük bölümünü TAE ve DÜÇ’ün ortak projesi sayesinde, kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerle sağlamaktır. TAE yeni çeşitler üzerinde çalışmaları devam ediyor, DÜÇ de söz konusu çeşitleri, tohumluk vasfına uygun olarak sahip olduğu arazilerde üreterek çiftçiye arz edecek” dedi.

Tohumluk beş parmak arpasını, ya münavebeye tabi tutulan ya da iki yıl ekilmemiş tarlası bulunan çiftçilere satacaklarını ifade eden Karaca, bu koşulun amacının ekilecek olan tarlada tek çeşit arpa yetiştirilmesini güvence altına almak olduğunu ifade etti.

Buğday için de çalışma başlatılıyor

Cem Karaca, Kıbrıs koşullarına daha uygun buğday tohumu sunmak için 2022’de Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile buğdayla ilgili de çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Değirmenci: Daha dayanıklı

Beşparmak arpasını ıslah eden Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencin ise çiftçinin kullanmakta olduğu en iyi çeşitlerden biri olan Galopsida’ya göre, Beşparmak çeşidinin başaklanmasının bir hafta geç olduğunu, ancak yaprak hastalıklarına göre, Galopsida’ya oranla daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Başka bir çeşit için de başvuru yapacaklarını kaydeden Değirmenci, söz konusu çeşidin, mantar hastalıklarına karşı Beşparmak çeşidine göre daha da dayanıklı olduğunu, veriminin de Beşparmak çeşidine yakın olduğunu ifade etti.

Beşparmak arpa çeşidi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde, 439 çeşidin (hattın) dahil edildiği 6 yıllık bir çalışma sonucu elde edilmişti.