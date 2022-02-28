Hüseyin uslanmadı

Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olan ve kısa süre önce tahliye edilen Hüseyin Özvurulmuş yine rahat durmadı. Lefkoşa’da faaliyet gösteren Lemar Süpermarket’ten 5 bin 561TL değerinde kişisel bakım ürünü ve içki çalan zanlı çıkış kapısında güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polise teslim edilen zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Hüseyin Özvurulmuş’un 26 Şubat 2022 tarihinde Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar Süpermarket’ten 5 bin 561TL değerinde kişisel bakım ürünü ve içki çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının marketten çıktığı esnada güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek, alıkonulduğunu ve durumun kendilerine bildirildiğini ifade etti.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığını belirten

polis memuru, zanlının sorgu esnasında suçunu itiraf edici gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.