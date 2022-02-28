Çift doz yeterli

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün açıkladığı yeni kararlara göre; yarından itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyecek. Karar, tam aşılı kişiler için çift doz, Johnson için tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş kişileri kapsıyor.

Ayrıca okul, özel eğitim, bakımevi, huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanlarından istenen haftalık antijen testi zorunluluğu da kaldırılıyor. Aşısız veya eksik aşılı olanlar ise antijen testlerini 72 saatte bir yapmaya devam edecek.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararının ise 2 Mart' ta yapılacak olan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacağı bildirildi.

Yeni kararlar yarın yürürlükte

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceğini açıkladı. Ada içi geçişlerle ilgili kararın ise 2 Mart'ta yapılacak toplantı sonrası açıklanacağı belirtildi.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları duyuran bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

“1 Mart 2022 tarihinden itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyecek.

Tam aşılı kişiler çift doz, Johnson için tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş kişileri kapsayacak. Ancak ikinci dozdan 270 günden fazla geçmiş ise hatırlatma dozu aranacak. Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen yapmak koşuluyla ülkeye girebilecekler ancak girişten 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı 2 Mart' ta yapılacak olan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacak.

Aşılılara test zorunluluğu kaldırıldı

1 Mart' tan itibaren okul, özel eğitim, bakımevi, huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.

Aşısız veya eksik aşılı olanlar ise antijen testlerini 72 saatte bir yapmaya devam edecek.

Kapalı alanların kullanılabilir alanı yüzde 75’e çıkarılırken, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu sürecek.

Okulların pozitif ve temas takibi değiştirilirken, aşı programı 5 yastan itibaren devam edecek.

Kişilerin aşı programlarını tamamlamaları gerekecek.”