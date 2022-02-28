Kitap tanıtımı yapıldı

Ömer KADİROĞLU

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ sloganı ile “Karanlıkta Şiddet Kalmasın” isimli kitabın tanıtımını Lefke Han Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından kitabın dağıtımı yapıldı.

Kadından Yaşama Destek Derneği Başkanı Meral Akıncı yaptığı konuşmada kadınların karanlıkta kalan hayatlarının üzerine giderek araştırmalar yaparak, kadına yapılan şiddetin karanlıkta kalmaması, intihar süsü verilen ölümlerinin ortaya çıkması adına uzun bir araştırma yaparak en az 15 vakayı iddialı bir şekilde ortaya çıkarma kararı verdiklerini açıkladı.

Akıncı, “her makamı kullanarak bu olayların üzerine gittik ancak başaramadık” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda üç olayın ortaya çıkarıldığını ve bunun kitaplaştırıldığını anlatan Akıncı, bu çalışmaların ekip olarak devam edeceğini kaydetti.