Hedef Maraş’ın iadesi

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, güncel konuları değerlendirdi.

“Türk tarafının sadece egemen eşitliğin tanınmasıyla resmi müzakereler yapılabileceğini tekrarlaması ve bunun nasıl aşılacağı” konusundaki bir soruya karşılık Kasulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda samimi istek ve irade olduğu takdirde, bunun aşılabileceğine inandığını dile getirdi.

“Kıbrıs Türk tarafının geçmişte de egemen eşitlik konusunu ortaya koyduğunu, daha sonra süreç içerisinde bundan vazgeçtiğini, bunun ise müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kıldığını” iddia eden Kasulidis, müzakere ettikleri çerçevenin yıllardır herkes tarafından kabul edildiğini ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararları ile Doruk Anlaşmaları tarafından tayin edildiğini dile getirdi.

Kasulidis “bu çerçeveyi hangi taraf bozarsa, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin çökmesinden tek başına sorumlu olacağını” da ileri sürdü.

“Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) adı altında sundukları öneriler konusundaki bir soruya karşılık ise Kasulidis “Ercan havalimanının BM’ye devredilmesinin, bunun işgal altındaki havalimanı olarak, eş zamanlı tanınması anlamına gelmeyeceğini” ifade etti.

“GYÖ’lerin amaçlarından birinin, kapalı bölge Maraş’ın kurtarılması olduğunu çok kez söylediğini” de dile getiren Kasulidis, bunun sözde değil, öneme ve içeriğe sahip bir öneri olduğunu dile getirdi.

Kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetlerinin sona ereceği şartları ve uygun koşulları meydana getirmeleri gerektiğine de işaret eden Kasulidis, kapalı bölge Maraş’ın, Kıbrıs sorununun nihai çözümüne kadar, BM’nin geçici idaresi altında yasal sakinlerine iade edilmesi gerektiğini iddia etti.

Kasulidis “kâr-zarar terazisinde, Maraş’ı kurtarmanın ve yasal sakinlerine iade etmenin faydasının, her türlü bedelden daha ağır bastığını” da savundu.

Deniz alanları belirlensin

Kasulidis, GYÖ’ler adı altında sundukları öneriler içerisinde, diğer bilindik öneriler haricinde, Türkiye’yle deniz alanlarının belirlenmesinin çabasının başlamasını önerdiklerini de söyledi.

GYÖ’ler konusunda liderler arasında bir görüşme yapılmasının planlanıp planlanmadığı konusundaki bir soruya karşılık ise, iki lider arasında bir görüşme yapılmasının planlanmadığı yanıtı veren Kasulidis, yakın gelecekte önerilerinin kayda geçirileceğini, bazı boyutlara yönelik somut hale getirileceğini ve Kıbrıs Türk tarafına iletileceğini söyledi.

Kasulidis, başka bir soruya yanıtında ise, “Türkiye’nin şu an ifade ettiği tezlerde ısrar etmesi halinde, ne yazık ki herhangi bir sonuç ortaya çıkmayacağını ve çözümsüzlüğün bedelini ise hem Kıbrıslı Türklerin, hem de Kıbrıslı Rumların omuzlayacaklarını” iddialarına ekledi.