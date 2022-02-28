Portakal: 3,5 lira

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düştü.

Domatesin fiyatı 15 liradan 10’a inerken, salatalık yine 25 liradan satışa sunuldu. Kış aylarının en gerekli ürünlerinden biri olan vitamin ve mineral deposu portakalın fiyatı ise bu hafta daha da düşerek 3, 5 liradan satıldı. Haftalık alışverişini yapmak için pazara giden vatandaşlar, pazardaki fiyatların marketlere göre bir nebze daha uygun olduğunu dile getirdi. Bazı ürünlerin ise çok pahalı olduğunu ifade eden vatandaşlar, ucuz olan sebze ve meyveleri almayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Müslüm Sağanak:

“Dövizdeki yükseliş ürün fiyatlarını çok etkiliyor. Türk lirasıyla maaş alıp dolara göre harcıyoruz gibi bir durum söz konusu. Üretim yeterli olmadığı için, fiyatlar çok yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın genelinde fiyatlarda artış oldu. Piyasa olumsuz yönde etkilendi. Pazara geldiğimde fiyatlarından dolayı ürünlere maalesef uzaktan bakmakla yetiniyorum. Bu hafta pazardan alabildiğim tek ürün bir kilo portakal oldu.”

Nigar Kopça:

“Genel olarak dövizdeki yükselişten dolayı fiyat artışlarını normal olarak görüyorum. İstediğim ürünleri rahatlıkla alamıyorum. Bütçeme göre en ekonomik ürünleri almak durumunda kalıyorum Marketlere artık hiç adım atamıyorum. Pazardaki ürünlerin fiyatları, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına oranla daha uygun fakat yine de çok yüksek. Rusya- Ukrayna Savaşı’nın dövizi etkiledi, olumsuzluklar bize de yansıdı.”

Hatice Sağır:

“Pazardaki fiyatlar, marketlere oranla biraz daha iyi denilebilir. Bu hafta pazardaki fiyatlar geçen haftalara kıyasla daha uygun. Pazarda istediğim ürünleri rahatlıkla bulabiliyorum. Pazarda ürün çeşitliliği ve tazeliği daha fazla, bu durum da beni bir tüketici olarak memnun ediyor. Umarım fiyatlar da havalar güzelleştikçe fiyatlar daha uygun olur.”



Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Yeşillik: 5 lira

Ispanak: 3 bağ 10 lira

Patates: 7 lira

Brokoli: 20 lira (kilo)

Lahana: 7 lira

Patlıcan: 35 lira

Biber: 35 lira

Soğan: 4 lira

Domates: 10 lira

Enginar: 5 lira

Salatalık: 25 lira

Mandalina: 6 lira

Portakal: 3,5 lira

Elma: 10 lira

Armut: 15 lira

Ayva: 15 lira

Nar: 10 lira

Muz: 15 lira

Sarımsak: 15 lira (paket)

Pırasa: 3 bağ 10 lira

Bezelye: 45 lira

Mantar: 40 lira

Kivi: 25 lira

Erik: 15 lira

Kolokas: 20 lira

Yer Elması: 15 lira

Limon: 4 lira