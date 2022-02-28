397 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 22 bin 759 Covid-19 testi yapıldı; 373 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 397 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 93 bin 207 test sonucu bin 387 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde hayatını kaybeden kişinin Acil Durum Hastanesi'nde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören 74 yaşındaki Kazım Sakallı olduğu belirtildi. Kazım Sakallı’nın 2 doz aşılı olduğu bildirilirken, KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 193'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 pozitif tespit edilen 123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 22.759

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 373

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 373

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 397

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.858.786

Toplam vaka sayısı: 67.867

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 63.698

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3979

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 38

Karantinadaki vaka sayısı: 3934

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 193

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 270

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 215

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3298

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 131522

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 93 bin 207 test sonucu bin 387 yeni vaka tespit edildi. Yaşları 91 ve 74 olan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Pozitiflik oranı 1.49 olarak açıklandı.