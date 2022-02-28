397 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 22 bin 759 Covid-19 testi yapıldı; 373 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 397 hasta iyileşerek taburcu edildi.
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 93 bin 207 test sonucu bin 387 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzeyde hayatını kaybeden kişinin Acil Durum Hastanesi'nde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören 74 yaşındaki Kazım Sakallı olduğu belirtildi. Kazım Sakallı’nın 2 doz aşılı olduğu bildirilirken, KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 193'e yükseldi.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, Covid-19 pozitif tespit edilen 123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 22.759
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 373
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 0
Yerel vaka sayısı: 373
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 397
Dün kaybedilen hasta: 1
Yapılan toplam test sayısı: 5.858.786
Toplam vaka sayısı: 67.867
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 63.698
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3979
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 38
Karantinadaki vaka sayısı: 3934
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 193
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 270
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 215
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3298
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 131522
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 93 bin 207 test sonucu bin 387 yeni vaka tespit edildi. Yaşları 91 ve 74 olan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Pozitiflik oranı 1.49 olarak açıklandı.