‘Kalbimizde yara’

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan halkının, Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu halde katledilişinin 30. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta konferans düzenlendi.

Girne Amerikan Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hocalı Soykırımı Uluslararası Konferansı’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Tatar, Hocalı katliamının, Türk Milleti’nin kalbinde her zaman bir yara olarak kaldığını ifade etti.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak da benzer katliamlar yaşadık. 1963 yılında başlayan Rum saldırılarına direnip 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basması ile artık Kıbrıs’ta yeni sınırlar çizilmiş ve KKTC’nin temelleri atılmıştır” dedi.

KKTC’ye uygulanan ambargolara ve Rum-Yunan ikilisinin baskısına rağmen, Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatan Türkiye’nin desteğiyle direnişini sürdürdüğünü belirten Tatar, KKTC’nin yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Hocalı katliamının, Türk Milleti’nin kalbinde her zaman bir yara olarak kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk halkı olarak da benzer katliamlar yaşadık. 1963 yılında başlayan Rum saldırılarına direnip 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basması ile artık Kıbrıs’ta yeni sınırlar çizilmiş ve KKTC’nin temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı o günden beri barış, huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmektedir. Biz, büyük Türk milletinin evlatları olarak bu coğrafyada Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’de bütün Türk dünyasının temsilcileri olarak aramızdaki manevi, sosyal, iktisadi, kültürel değerlerin daha da pekişmesiyle geleceğe umutla bakabilmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. Onun için Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi bizde de büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sizin zaferiniz, bizim zaferimiz olmuştur. Tüm Azerbaycan halkını kutluyorum. Bu katliamlar geride kalmıştır. Fakat asla unutamayız.”

“Tarihi unutursak geleceğe emin adımlarla ilerleyemeyiz”

Tarihi çok iyi bilmek, unutmamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu: “Unutursak, geleceğe doğru adımlarla ilerleyemeyiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır; Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve bizim egemenliğimiz. KKTC’nin, gelecekte bu adada ne kadar barışçı bir antlaşma olacaksa o antlaşmanın bir parçası olması gerekir. Biz asla devletimizden feragat edemeyiz. Çünkü bizi ileriye taşıyacak olan bu devletin bize verdiği güven, barış ve huzurdur. Gelecekte bu adada var olurken; kendi kimliğimiz, kültürümüz ve büyük Türk ulusunun bir parçası olarak sonsuza kadar varlığımızı sürdürebileceğimiz bir antlaşma istiyoruz. Eğer resmi müzakere sürecine geçilecekse Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz.”

KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, adada bulunan öğrencilerin, öğretim görevlilerinin; yapılan kültürel faaliyetlerin, turizme yönelik gayretlerin aradaki bağın güçlenmesini sağlayan unsurlar olduğunu belirtti.

Bu bağların daha da güçlenmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “ Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum. KKTC’nin kurulmasında mücadele eden şehit düşen vatandaşlarımıza da bu vesile ile Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.