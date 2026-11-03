‘Tutuklanan şahsın ilk defası değildi’

Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Ediz Kanatlı, Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan 47 yaşındaki H.D.’nin aracında, gümrüğe beyan edilmemiş 11 kilo 400 gram kuzu eti ele geçirilmesi ve zanlının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kanatlı, Güney Lefkoşa’da kasap olarak çalışan ve ülkede kasap aile şirketi olan şahsın, daha önce de yüksek miktarlarda et ithali sebebiyle sabıkası bulunduğunu ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberler sebebiyle gümrük memurlarına yönelik yorumlar yapıldığını ifade eden Kanatlı, gümrük memurlarının kendilerine yasa ile belirlenmiş sınırlar içinde görevlerini icra ettiğini vurguladı.

Gümrük memurlarının, söz konusu olayda gelen ihbar sonucunda polis ile birlikte olaya müdahale ettiğini kaydeden Kanatlı, soruşturma ve operasyonun polis tarafından sürdürüldüğünü hatırlattı.

Kanatlı, ihbar ve soruşturmadaki iddialara göre, Güney Lefkoşa’da kasap olarak çalışan ve ülkede kasap aile şirketi olan şahsın, daha önce de yüksek miktarlarda et ithali sebebiyle sabıkası bulunduğunu ifade etti.

Soğuk zincir kullanılmadan, sağlıksız koşullarda taşınan et ve benzeri ürünlerin, piyasaya dağıtılmasının toplum sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını, iç piyasada üreticinin ve sektördeki diğer tüm iş sahiplerinin haksız rekabete maruz kalmasına sebep olduğunu belirten Kanatlı, yasal çerçevede, et, süt gibi hayvansal ürünlerin ithalinin yasak olduğunu vurguladı.

Kanatlı, gümrük memurlarının, kamu gelirlerinin ve toplum sağlığının korunması için görevleri icra ettiğini kaydetti.