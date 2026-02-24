Üç işyerine ceza yazıldı

Gazimağusa’da Suriçi ile İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren restoran, meyhane ve barlara yönelik kapsamlı gece denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 7 işletmeye de çeşitli eksiklikler nedeniyle ihbar verildi.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ve Sağlık Birimi personeli, Gazimağusa Kaymakamlığı yetkilileri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 14 işletme kontrol edildi. Denetimlerin, halk sağlığının korunması ve işletmelerin yürürlükteki mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler tarafından işletmelerin çalışma izinleri ve ruhsatları, mevzuatta yer alan izin belgeleri, hijyen koşulları, gıda güvenliği uygulamaları, ürünlerin saklama şartları, mutfak ve depolama alanlarının düzeni ile genel işletme koşulları ayrıntılı şekilde incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda evrak eksiklikleri ve hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Çeşitli eksiklikler belirlenen 7 işletmeye ise eksikliklerini gidermeleri yönünde ihbar verildi.

Ayrıca 3 işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürün ve içecekler bulundu. Söz konusu ürünler ekipler tarafından müsadere edilerek imha edildi.

Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla yapılacağını kaydetti.

