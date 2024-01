Ömer KADİROĞLU

Kamuda çalışanlar ve emeklilere ay sonundan itibaren yüzde 50 dolayında artış verileceğine ilişkin açıklamalardan sonra dün de yeni asgari ücret belirlendi.

Ancak; sebze-meyve ve diğer tüketim malzemelerinde fiyatlar, çalışanların yeni maaşı almasını beklemeden yükselişe geçti.

Bu durumu tepkiyle karşılayan vatandaşlar “önemli olan maaşları yükseltmek değil, pahalılığı önlemektir” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar taze baklanın 135 liradan, kabağın 50, domatesin 45, salatalığın 39 liradan satıldığına dikkat çekerek “bu fiyatlara baktıkça alış-veriş yapamıyor, evin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyoruz” diyerek, rekabetin geliştirilmesini istedi.

Mersin’de dün domatesin kilosu 15 ile 25 liradan, salatalık 7, kabak 5, taze bakla ise 10 liradan satıldı.

Vatandaşlar ne dedi?

Mehmet Taşanoğlu

“Sebze- meyve fiyatları çok yüksektir. Havuç, çiçek lahanası, fasulye falan aldık ancak hergün değişen fiyatlarla karşılaşıyoruz. İstikrarlı bir fiyat yoktur. Eskiden meyve- sebzeyi birkaç kilo alırdık ancak şimdilerde taneyle alıyoruz. Piyasada etkin bir denetim istiyoruz. On tane market gezsen onunda da ayrı ayrı fiyatlar var.”

Feruz Özbiler

“Meyve- sebze fiyatları çok yüksektir. Bu fiyatlar bütçemizi sarsıyor ve insanlar ucuz diye Mağusa’dan Demirhan’a, Lefke’den Demirhan’a alışverişe geliyor. Fiyatı fazla diye bakıp da alamadığım kestane 240 liradır. Kıbrıs’ta üretilen meyveler bile 80-90 liradan satışa sunuluyor. Son bir ayda kivi ve kestanenin fiyatı çok yükseldi. Bu fiyatlarla ilgili beklentim devletin piyasayı denetlemesidir.”

Gönen Öztürk

“Meyve- sebze fiyatlarında özellikle son zamanlarda büyük bir artış söz konusudur. Eskiden daha fazla meyve -sebze alırdık, hem ailemiz kalabalıktı hem de fiyatlar uygundu. Şimdi hem aile nüfusumuz küçüldü hem de fiyatları çok yükseldi. Bana göre son zamanlarda en fazla muz, portakal, mandalina, elma, ıspanak ve pırasa çok pahalı. 3 tane kabak aldım 50 lira tuttu. Bu zamanda kabak bulmak güzel ama fiyatı daha uygun olabilir. “

Ayşe Derlikli

“Meyve- sebzenin fiyatı çok yüksektir. Fiyatlar uçtu ve eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Meyve - sebzeyi daha önce poşetleri doldurur her çeşit üründen alırken bugün belli başlı ürünleri almak zorundayız. En ucuz sebze olan kabak 70-80 liraya yükseldi. Beklentimiz bu fiyatların düşürülmesi ve istediğimiz ürünleri rahatlıkla alabilmektir.”

Orçun Ali Aykut

“Meyve- sebze fiyatları piyasada çok yüksektir. Geçtiğimiz aya göre yüzde 50-60 bu ay daha fazla fiyata alıyoruz. Her markette ayrı fiyat uygulanıyor ve bunun denetlenmesini istiyoruz. Şu anda çocukların ihtiyacı olan meyvelerden aldım. Daha önce meyve ve sebzeyi daha rahat alırdık ancak şimdi fiyatları hem daha yüksek hem de daha kalitesiz. Bana göre son bir ayda en çok zamlanan ürün kivi, salatalık ve soğandır. Fiyatı yüksek olan ürünleri almıyorum. Brokolinin kilosu 40 lira. Tohum alıp kendimiz yetiştirsek daha ucuza mal edeceğiz.”

Ayşe Yanık

“Meyve- sebze fiyatları çok yüksektir. Sadece meyve- sebze değil her şey çok pahalı oldu. Meyve-sebze fiyatlarında en fazla zamlanan hangisidir bilmiyorum ancak hepsi çok fazla yükseldi. Bakıp da alamadığımız çok ürün var. Fiyatı çok yüksek olan ve canımızın çektiğini de sayı ile alıyoruz. Eskiden çantalar dolusu meyve alırdık ancak şimdi tane ile alıyoruz.”

Fetine Uğurlu

“Eskiden birkaç kilo aldığımız meyve- sebzeler şimdi fiyatlarından dolayı eskisi kadar alınamıyor. Günlük pişireceklerimi alıyorum artık. Fiyatlar uçtu gitti ve eskiden çanta çanta doldurduğumuz sebze- meyveyi artık azar azar alıyoruz. Güzel bir meyve olan cennet hurmasını canım çektiğinde bir ya da iki tane alıyorum. Beklentimiz bu pahalılığa bir son vermeleridir. Bir taraftan veriyorlar diğer taraftan fazlasıyla alıyorlar. Son aylarda en fazla zamlanan değil de tüm ürünlerde ciddi artışlar yaşanıyor.”

Sevcan İyici

“Sebze -meyve fiyatları çok yüksektir. Özel sektörde çalışanlar bu fiyatlarla sebze- meyveye rahatlıkla ulaşamayabilir. Son aylarda en fazla zamlanan ürünlerin muz ve domates olduğunu söylemek istiyorum. Eskiden alışveriş yaparken meyve- sebzeyi daha fazla alırdık ancak şimdilerde fiyatları nedeniyle alamıyoruz. Beklentimiz fiyatların artmaması ve insanların sebze- meyveyi istediği gibi alabilmesidir.”

Mustafa Demircioğlu

“Ben İngiltere’den yeni geldim ve oradaki sebze -meyve fiyatlarıyla neredeyse aynı olan fiyatlarla karşılaştım. Oradaki fiyatlarla buradaki fiyatlar yarışıyor. Asgari ücret alanın Allah yardımcısı olsun. Üç ay önceki fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında çok büyük fark vardır. Bu memlekette bu yöneticilerden hiçbir beklentimiz kalmamıştır.”

Ali Çelik

“Sebze - meyve fiyatları çok yüksek ve kontrolsüzlük vardır. Kontrol olmadığı için yaşanan dengesizlik nedeniyle ucuz olanı gezip araştırıp, bulup öyle alıyoruz. Son zamanlarda en fazla zamlanan meyve üzüm ve muzdur. Eskiden markete geldiğimizde 2 kilo sebze alıyorduk şimdilerde ise adet olarak alıyoruz. Fiyatlarla ilgili hiçbir beklentim yoktur. Hiç bir güvenimiz artık onlara kalmamıştır çünkü oturdukları yerden kendi keyiflerine bakıyorlar.”

Sermet Emin

“Sebze- meyve olarak her şey var ancak insanlar alamıyor. Piyasada denetim olmadığı için halk huzursuz oluyor. Son zamanlarda en fazla zamlanan meyve- sebzenin hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü artık fiyatları takip etmeyi bıraktım. Eskiden hesapsızca korkusuzca aldığımız meyve- sebzeyi şimdilerde korkarak tane ile almaya başladık.”

KKTC’deki fiyatlar

Karnabahar: 9.95 LT Kilosu

Bezelye 159.95 TL Kilosu

Taze Bakla: 135.95 TL Kilosu

Kabak 49.95 TL Kilosu

Soğan: 17.95 TL Kilosu

Kolakas: 59.95 TL Kilosu

Brokoli: 39.95 TL Kilosu

Taze Fasulye: 99.95 TL Kilosu

Patlıcan 33.95 TL Kilosu

Salatalık 38.95 TL Kilosu

Domates 45.95 TL Kilosu

Muz: 48.95 TL Kilosu

Patates 29.95 TL Kilosu

Lahana: 11.95 TL Kilosu

Mor Sarma: 28.95 TL Kilosu

Kestane: 239.95 TL Kilosu

Pancar: 24.95 TL Kilosu

Elma: 44.95 TL Kilosu

Cehennem Topuzu: 17.95 TL Adet Fiyatı

Turp: 34.95 TL Kilosu

Prasa: 13.75 TL (1 Bağ 4-5 adet)

Ispanak: 18.95 TL (1 Bağ)

Limon: 9.45 TL Kilosu

Mersin’deki fiyatlar

Taze bakla: 10 TL

Lahana: 13 TL

Biber: 10 TL

Brokoli: 15 TL

Domates: 15-25 TL

Taze fasulye: 25 TL

Ispanak kilo: 15 TL

Karnabahar 10 TL

Marul: 3 TL

Salatalık: 7 TL

Kabak: 5 TL

Maydanoz: 3 TL

Nane: 3 TL

Pancar: 6 TL

Patates: 12 TL

Patlıcan: 20 TL

Armut: 10 TL

Elma: 12 TL

Kestane: 30 TL

Kivi: 18-25 TL

Mandalina: 2 ile 5 TL

Portakal: 5 TL

Muz Anamur: 12 ile 20 TL

