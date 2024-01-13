Mahkemeden avukat istedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da döviz bürosu işleten Ayça Alav’ı 22 Aralık 2023 tarihinde öldürüp, soygun yapan Kamerunlu katil zanlıları Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlılardan Kwalar, paraları olmadığını ancak avukat istediklerini söyledi. Tchomte ise ailesiyle temasa geçmek istediğini dile getirdikten sonra baygınlık geçirdi.

Mahkemede zanlılar hakkında 7 gün ek süre talep edilirken, olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre; Alav ailesine ait pansiyonda çalışan Brayn, soygun ve cinayet planını yaptı, arkadaşı Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte’a anlattı.

Kamerunlu zanlılar, soygunu planladıktan bir hafta sonra Alav’ın eşinin yurt dışına gitmesini fırsat bilerek, harekete geçti.

Bir hurdacıda çalışan Vinel, olay günü yanına kablo, emniyet kemeri alarak Hit Bit’e girip, saklandı. Byran da saat 14.00 sıralarında Alav’a mesaj atıp, “arıza var” diyerek, pansiyonun elektrik kontörlerinin bulunduğu Hit Bit’e çağırdı.

Alav içeri girer girmez Vinel arkadan saldırıp, ellerini bağladı. Daha sonra Brayn da yardım etti ve ağzını bantladı, ayaklarını kemerle bağladı.

Alav boğularak, yaşamını yitirirken, ifadelerinde işledikleri suçları detaylı bir şekilde anlatan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Soruşturma devam ediyor

Mahkemede detayları aktaran polis müfettişi, cinayetin 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bulunan Hit Bet isimli iş yerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlıların iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, yapılan otopsi sonucu Alav'ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi (oksijensiz kalma) olduğunun” belirlendiğini yineledi.

Polis, zanlıların 8 Ocak 2024 tarihinde Pile’de yakalandıklarını, her ikisinin de itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirti.

Polis, zanlıların 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, 5 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Tchomte’nıin ikinci bir ifade verip, cinayet ve soygunu detaylı bir şekilde anlattığını açıkladı. Polis, zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kontrolden geçirileceklerini söyledi. Polis, zanlılara avukat formu verildiğini ancak paraları olmadığı için avukat tutamadıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Paramız yok

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Bryan Gibip Kwalar, parası olmadığını ancak avukat istediğini söyledi. Zanlı Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ise polise her şeyi anlattığını, ailesine ulaşmak istediğini ifade etti.

Tchomte baygınlık geçirdi

Mahkeme, ek süre talebiyle ilgili kararını açıklamak üzereyken, Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte baygınlık geçirdi. Yargıç, bu nedenle duruşmaya kısa bir ara verdi.

Zanlı, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kendisine geldi.

Durumu iyileştikten sonra tekrar oturumun yapan mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.