2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik polisi tarafından geçtiğimiz Pazartesi akşamı 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturu madde ile yakalanan Müslüm Taş dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, 8 Ocak’ta, saat 18.45’te, zanlı Müslüm Taş’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve kullanımındaki araç ile Dörtyol’dan, Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aracın Gazimağusa girişinde bulunan hurmalı çemberde önünün kesilerek durdurulduğunu anımsattı.

Zanlı huzurunda araçta arama yaptıklarını kaydeden Enginer, ön yolcu koltuğu önündeki paspas üzerinde, köpek maması torbası içerisindeki siyah poşetler içinde, 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Zanlının suçüstü hali tutuklandığını hatırlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Miktarın külliyatlı olduğunu ve zanlının mahkum olması halinde uzun süreli hapislik cezası alacağını belirten polis, serbest kalması halinde kaçabileceğini söyledi. Polis, zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.