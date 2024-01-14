‘Barış Derneği’ rahatsız

ABD ve İngiltere’nin, Kıbrıs’taki iki İngiliz askerî üssünden biri olan “Ağrotur”dan kalkan uçaklarla Yemen’deki Husi hedeflerini vurması dünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde veya birinci sayfalarında fotoğraf desteğiyle yer buldu.

Politis haberi “Husi’nin Etkisizleştirilmesi Uluslararası Denizciliğe Can Yeleği… Kıbrıs ekonomisine Ciddi tehlike… Kıbrıs Amerikan-İngiliz Operasyonunu Destekliyor” başlığıyla manşete çekti.

Rum yönetiminin, “Avrupa’nın içerisindeki 3’üncü, dünyanın 11’inci en büyük ticari gemi filosuna (bandıra) sahip ülke” olarak Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırılarından olumsuz etkilendiğini yazan gazete, “dünya denizcilik merkezi olarak varlığını güvence altına alacak her türlü eyleme destek vermenin hem Rum yönetiminin, hem de merkez olarak Güney Kıbrıs’ı seçen ticari gemilerin çıkarına olduğunu” yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığının ABD ve İngiltere’nin askerî operasyonunu “bağırmadan” desteklemekte olduğuna işaret edilen haberde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis’in “Herhangi bir askerî operasyona müdahil olmuyoruz ancak denizci bir bölge devleti olarak serbest ve güvenli denizciliği tehdit eden ve bölge güvenliğini riske sokan bütün faaliyetlere derhal son verilmesi gereğine açık destek veriyoruz” dediğini yazdı.

Haravgi “Ağrotur Üssünden Hava Saldırıları Kıbrıs’ı Tehlikeye Atıyor... TümKıbrıs Barış Konseyi, İngiliz Üsleri Karşıtı Eyleme Toplu Katılım Çağrısı Yapıyor” başlıklı manşet haberinde, İngiliz üslerinin bölgedeki -bu kez Yemen’de Husi hedefleri- hava saldırıları için saldırı üssü olarak kullanılması, Rum yönetiminin ise Kuruluş Güvenlik ve Garanti anlaşmalarının öngördüğü gibi İngiltere ile iletişim içerisinde olduğunu açıklamakla yetinmesinin endişe yarattığına dikkat çekti.



Eylem yapacaklar

“TümKıbrıs Barış Konseyi”nin “ABD ve İngiltere Kıbrıs’ı açık açık, bölge halklarına karşı saldırı üssü haline getirdi” vurgusu yaparak bugün saat 11.00’de Ağrotur üssü önünde düzenlenecek protesto eylemine katılım çağrısı yaptı.

ABD ve İngiltere’nin, Perşembe gecesi Ağrotur askerî üssünden kalkan uçaklarıyla Yemen’deki Husi hedeflerini bombalamasının “Kıbrıs’ı ifşa ettiğini ve Orta Doğu’daki savaşın yayılması tehlikesinin parçası haline getirdiğini" belirten konsey, “Kıbrıs, kasırganın göbeğinde bulunuyor” uyarısı yaparak Rum Yönetimi'nin İngiliz üslerinin askerî faaliyetleri hakkında izahat istemesi ve bu faaliyetlere derhal son verilmesini talep etmesini istedi.

Gazete, bugün Ağrotur üssü önünde düzenlenecek ve Rum Çevre Hareketi’nin de destek verdiği protesto eylemine toplu katılım çağrısı yapan AKEL’in yakın coğrafyadaki savaşın, bölgeye yayılma riskiyle varlığını sürdürdüğüne, bu durumun Kıbrıs’ı ciddi tehlikelere maruz bıraktığına dikkat çektiğini yazdı.