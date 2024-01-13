Dağ beyaza büründü

Soğuk hava dalgası Kıbrıs adasında etkili olurken, Güney Kıbrıs’ta bulunan Trodos dağlarına kar yağdı.

Soğuk hava, Kıbrıs’ın en yüksek noktası olan Trodos Dağları’nın da beyaza bürünmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinden başlayan kar yağışı gün boyu devam ederken, Trodos beyaz örtüyle kaplandı. Trodos’ta kar yağışının devam etmesi beklenirken, güneyde yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Kuzeyi yağışlı bir hafta bekliyor

Kuzey Kıbrıs’ta ise gelecek Salı ve Çarşamba günleri yağış beklendiği, hafta boyunca ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceğini; bugün, salı ve çarşamba günleri ise yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava bugün çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu, salı parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma ise parçalı bulutlu geçecek.