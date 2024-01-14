banner564

Şık ve kaliteli

Kadınlara yönelik koleksiyonlarıyla tanınan Atelier of Yos markası online satışlara başladı

Şık ve kaliteli
banner598

Ömer KADİROĞLU
İş kadınlarına yönelik kıyafet tasarımlarını yapan Atelier of Yos, online web sitesi satışlarına başladı. Markanın Direktörü Özge Hulusiağa, dün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tonic Sandwich House’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile markayı tanıttı. Hulusiağa, üç- dört yıldır bu sektörde marka yaratmanın hayalini kurduğunu ve birçok kişiden ilham alarak yola çıktığını kaydetti. Atelier of Yos markasının kilit noktasının güçlü kadınların güçlü imajı olduğunu ifade eden Hulusiağa, koleksiyondaki tasarımların tamamının kendisine ait olduğunu ifade etti. 
Öncelikli hedeflerinin Kıbrıs olduğunu söyleyen Hulusiağa daha sonra Türkiye ve dünyaya açılmak istediklerini söyledi. 
 

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024, 10:56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dağıtılmaya başlandı
Dağıtılmaya başlandı
  1. KIBRIS

banner608

banner473