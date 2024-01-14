Şık ve kaliteli

Ömer KADİROĞLU

İş kadınlarına yönelik kıyafet tasarımlarını yapan Atelier of Yos, online web sitesi satışlarına başladı. Markanın Direktörü Özge Hulusiağa, dün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tonic Sandwich House’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile markayı tanıttı. Hulusiağa, üç- dört yıldır bu sektörde marka yaratmanın hayalini kurduğunu ve birçok kişiden ilham alarak yola çıktığını kaydetti. Atelier of Yos markasının kilit noktasının güçlü kadınların güçlü imajı olduğunu ifade eden Hulusiağa, koleksiyondaki tasarımların tamamının kendisine ait olduğunu ifade etti.

Öncelikli hedeflerinin Kıbrıs olduğunu söyleyen Hulusiağa daha sonra Türkiye ve dünyaya açılmak istediklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024, 10:56