‘Umudumuzu asla yitirmedik’

Cumhurbaşkanı Erhürman, Tüm Üst Yöneticiler Derneği Başkanı Haldun Pak ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin doğru aktarılmasının önemine değindi. Türkiye’den gelen konukları ağırlamanın bu bağlamda anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, halkın kültürünün, tarihinin ve yatırımlarının tanıtılmasının karşılıklı ziyaretlerle güçleneceğine inandığını ifade etti. Ayrıca ihracat alanında karşılaşı-lan sorunlara değinen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının umudunu hiç kaybetmediğini ve zorlukların üs-tesinden gelineceğini söyledi. Ziyaretlerin halkın varlığının kabul edilmesi ve kültürünün doğru tanıtıl-ması açısından önemine dikkat çekti.

Pak projeler hakkında bilgi verdi

Dernek Başkanı Haldun Pak, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar dileyerek, Derneğin viz-yonu, misyonu ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlik heyetini kabulü

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hüseyin Aran’ın sözcülüğünde gelen gençlik heyetini de kabul etti. Heyette Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), HASDER Gençlik Kulübü, Liseli Gönüllüler İnisiyatifi, Dijital Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği ve Mesarya Eğitim ve Spor Akademisi temsilcileri yer aldı. Cumhurbaşkanı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yürütülen çalışmalar hak-kında bilgi aldı. Heyet sözcüsü Hüseyin Aran da Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmalarına ilişkin bilgi sundu.

Baybora, Erhürman’a görevinde başarılar diledi

Erhürman, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yönetimini de kabul etti. Görüşmede sendika yetkilileri, eğitim sistemindeki güncel gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi aktardı. KTÖS Baş-kanı Mustafa Baybora, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar dileyerek ziyaret anısına hedi-ye takdim etti.