Kıbrıs’ın güzelliği

Ergün YAHAT

Büyükkonuk Eko Gün dün 26’ncı kez coşkuyla gerçekleştirildi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Büyükkonuk Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yerel üretimin önemine dikkat çekilirken, katılımcılar için hellim yapıldı.

Yapılan hellimler satışa sunulurken, ülke kültürüne ait birçok el sanatı, yiyecek ve içecek de köy meydanında kurulan stantlarda yerini aldı.

Etkinlik kapsamında, halk dansları ve müzik grupları sahne alırken, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de yapıldı.

Bülent Günkut’un özel sunumuyla ‘Kıbrıs’ın doğasında bir geleceğin izleri’ adıyla defile gerçekleştirildi. Defilede Kıbrıs kültüne ait kıyafetler sergilenirken, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Dayanışma noktası

Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Eko Gün’ün toplumun dayanışmasını ve ortak kültürel değerlerini yeniden keşfettiği bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kültür, sanat, müzik, gastronomi ve el sanatları gibi unsurların ülke kimliğini oluşturduğunu ifade ederek, İskele ve Karpaz bölgesinin ger geçen gün geliştiğinin altını çizdi.

Ülkedeki yaşanan gelişme ve hayata geçirilen projelerin herkesin başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İskele ve Karpaz bölgesinin Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olacağını, Kıbrıs Türk halkının vatan sevgisi ve bayrak sevgisiyle buradaki yaşantısını sürdüreceğini kaydetti.

