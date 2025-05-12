PKK fesih kararını açıkladı, şimdi ne olacak?

Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrede alınan kararları açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, terör örgütü kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek?

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.

Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE FORMÜLÜ

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.