İhraç edilecekler

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bir eve baskın yapan narkotik uyuşturucu ele geçirmezken, ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Deborah Ajoke Adegoke ve Vine Osujıbens'i tespit etti.

Tutuklanan zanlılar KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlamasıyla dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılırken, zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri verildi. Bu süre içerisinde ihraç işlemleri başlatılacağı kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir apartmana baskın yaptığını söyledi. Polis; yapılan baskın esnasında evde bulunan Deborah Ajoke Adegoke ve Vine Osujıbens'in gözaltına alındığını belirtti. Polis; zanlıların uyuşturucuyla bağlarının tespit edilemediğini ancak; Deborah Ajoke Adegoke'nin 30 Eylül 2024, Vine Osujıbens'in ise 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlıların ikamet izinsiz bulundukları sürede herhangi bir suça karışıp karışmadıklarına dair araştırma yapılacağını, ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını dile getrdi.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.

