Börülce 400 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda asma yaprağı son 4 haftadır 700 liradan alıcı bekliyor. Geçen hafta kilosu 140 lira olan börülcenin fiyatı ise 400 liraya çıkarken, taze fasulye 150, bezelye 120, domates 100 liradan alıcı beklerken, tatlı biber, dolmalık biber, patlıcan, kabak, patates, havuç 50 liradan tezgaha konuldu. Salatalık ise kilosu 25 liradan satışa sunuldu.



Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700 TL

Kiraz: 500 TL

Börülce: 400 TL

Üzüm: 250 TL

Mantar: 200 TL

Yeşil erik: 200 TL

Yerli şeftali: 170 TL kg

Nektarin: 170 TL

Kayısı: 170 TL

Ananas: 150 TL tane

Kavun: 150 TL kg

Çilek: 15O TL kg

Taze fasulye: 150 TL kg

Kivi: 150 TL

Bezelye: 120 TL kg

Kapya biber: 100 TL kg

Acı biber: 100 TL kg

Domates: 100 TL kg

Yenidünya: 100 TL

Armut: 80 TL

Muz: 75 TL kg

Mango: 70 TL tane

Pancar: 60 TL kg

Elma: 60 TL

Avakado: 50 TL tane

Kabak: 50 TL kg

Patlıcan: 50 TL kg

Tatlı çarli biber: 50 TL kg

Dolma biber: 50 TL kg

Patates: 50 TL kg

Havuç: 50 TL kg

Baş soğan: 40 TL kg

Börülce kabağı (Bal kabak): 40 TL kg

Sarma lahana: 35 TL kg

Kereviz: 30 TL

Semizotu: 30 TL

Mandalin: 25 TL kg

Salatalık: 25 TL kg