Börülce 400 lira

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda asma yaprağı son 4 haftadır 700 liradan alıcı bekliyor. Geçen hafta kilosu 140 lira olan börülcenin fiyatı ise 400 liraya çıkarken, taze fasulye 150, bezelye 120, domates 100 liradan alıcı beklerken, tatlı biber, dolmalık biber, patlıcan, kabak, patates, havuç 50 liradan tezgaha konuldu. Salatalık ise kilosu 25 liradan satışa sunuldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700 TL
Kiraz: 500 TL
Börülce: 400 TL
Üzüm: 250 TL
Mantar: 200 TL
Yeşil erik: 200 TL
Yerli şeftali: 170 TL kg
Nektarin: 170 TL
Kayısı: 170 TL
Ananas: 150 TL tane
Kavun: 150 TL kg
Çilek: 15O TL kg
Taze fasulye: 150 TL kg
Kivi: 150 TL
Bezelye: 120 TL kg
Kapya biber: 100 TL kg
Acı biber: 100 TL kg
Domates: 100 TL kg
Yenidünya: 100 TL
Armut: 80 TL
Muz: 75 TL kg
Mango: 70 TL tane
Pancar: 60 TL kg
Elma: 60 TL
Avakado: 50 TL tane
Kabak: 50 TL kg
Patlıcan: 50 TL kg
Tatlı çarli biber: 50 TL kg
Dolma biber: 50 TL kg
Patates: 50 TL kg
Havuç: 50 TL kg
Baş soğan: 40 TL kg
Börülce kabağı (Bal kabak): 40 TL kg
Sarma lahana: 35 TL kg
Kereviz: 30 TL
Semizotu: 30 TL
Mandalin: 25 TL kg
Salatalık: 25 TL kg
TL Erdogana benziyor. Zatıf. Zaten enflasyon, büyüme, işsizlik, basın ve genel özgürlükler, siyasi tutuklanmalar, adalet ama akla gelen her hükümet notu sınıfta kalıyor. Ama cehalet yine onu seçiyor. Beter olun. Daha beter olun. Bin beter olun! Amin