Umutlu konuştu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC hedefine konsantre olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, “Federasyon artık bizim hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın masasında olan bir alternatif değil” dedi.

Başbakan Sucuoğlu bu açıklamalarını, Kadir Kara başkanlığındaki Çukurova Belediyeler Birliği heyetini kabulünde yaptı.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Sucuoğlu, heyeti KKTC’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Zaten Çukurova dediğiniz Kıbrıs’ın 60 km ötesi, komşumuz öyle görüyoruz” dedi.

Çalışmalarını TC hükümeti ile paralel şekilde götürdüklerini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, dış siyasette tam anlamıyla bir paralellik söz konusu olduğunu kaydetti.



Başbakan Sucuoğlu, hedeflerinin KKTC’yi hak ettiği refaha ve kalkınmaya ulaştırmak olduğunu yineledi.

Kara, ziyaret amaçlarını anlattı

Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara da, heyet olarak KKTC’ye 4 günlük bir ziyaret amacıyla geldiklerini belirtti.

Çukurova Belediyeler Birliği’nin, 3 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 46 belediyeden oluştuğunu dile getiren Kara, birliğin, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerindeki tüm belediyeleri kapsadığını söyledi.

Ziyaretlerini Türkiye Belediyeler Birliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadir Kara, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret ettiklerini ifade etti.

Sucuoğlu’na, Başbakanlık görevi nedeniyle “hayırlı olsun” diyen Kadir Kara, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.