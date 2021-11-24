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Sevilen insandı

Ülkenin tanınmış iş insanlarından Hüseyin Kırmızıgil 67 yaşında hayata veda etti

Sevilen insandı
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   Ülkenin önde gelen kasap zinciri Kırmızıgil Et Pazarı’nın sahiplerinden, ayrıca Kırmızıgil Trading LTD.’nin kurucu üyesi olan 67 yaşındaki Hüseyin Kırmızıgil dün sabah hayatını kaybetti. 
   Kırmızıgil’in vefatı iş dünyasında ve yaşamını sürdürdüğü Tepebaşı köyünde büyük bir üzüntüyle karşılandı.  

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   Kırmızıgil’in cenazesi bugün Tepebaşı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Tepebaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
 

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