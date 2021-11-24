Ülkenin önde gelen kasap zinciri Kırmızıgil Et Pazarı’nın sahiplerinden, ayrıca Kırmızıgil Trading LTD.’nin kurucu üyesi olan 67 yaşındaki Hüseyin Kırmızıgil dün sabah hayatını kaybetti.
Kırmızıgil’in vefatı iş dünyasında ve yaşamını sürdürdüğü Tepebaşı köyünde büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Sevilen insandı
Ülkenin tanınmış iş insanlarından Hüseyin Kırmızıgil 67 yaşında hayata veda etti
Ülkenin önde gelen kasap zinciri Kırmızıgil Et Pazarı’nın sahiplerinden, ayrıca Kırmızıgil Trading LTD.’nin kurucu üyesi olan 67 yaşındaki Hüseyin Kırmızıgil dün sabah hayatını kaybetti.
YORUM EKLE