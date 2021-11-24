Çantayı bulana 660 Sterlin ödül

Özlem ÇİMENDAL

Sterlin dün itibariyle 17 TL’ye kadar yükselirken, Gelincik Köyü sakini Kenan Akbaş bir çanta dolu parayı çaldırdı.

Gelincik Köyü’nde ailesinden kalan zeytin ağaçlarının hasadına yanında içerisinde 17 bin 660 sterlin 100 TL olan çantayla giden Kenan Akbaş, parayı traktörün önünde bıraktı.

Bir süre sonra çantayı çaldırdığını fark eden Akbaş, durumu polise bildirdi. Olayın üzerinden bir aya yakın zaman geçerken, Akbaş, halka çağrıda bulunarak, çantayı bulana ya da bulunmasında yardımcı olana 660 sterlin ödül vereceğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 11:02

Olayın 24 Ekim’de gerçekleştiğini söyleyen Akbaş, şunları anlattı:“O gün zeytin toplamak için baba yadigarı tarlaya gittim. Traktörü tali yola park ettim ve 25 metre ilerisinde bulunan ve ağaçtan yere silkelenen zeytinleri toplamak için ayrıldım. Daha sonra havanın kararmakta olduğunu fark ettim ve karanlık çökmeden ilerideki ağaçta ve dalında olan zeytinleri toplamamın daha mantıklı olacağını düşündüm ve daha ileriye gittim. Traktörün yakınındaki zeytinler zaten yere silkelenmişti. Traktörün ışığıyla hava kararsa da onları toplarım diye düşündüm. Ama geri döndüğümde maalesef, içerisinde 17 bin 660 sterlinin ve 100 TL paranın olduğu yıpranmış, dört fermuarlı deri çantanın traktörün önünde olmadığını gördüm.”Çantayı bulana ya da bulunmasında yardımcı olana 660 sterlin ödül vereceğini söyleyen Akbaş, halka çağrıda bulunarak, polisin de konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.