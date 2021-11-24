Rezil bir durum

Suna ERDEN

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Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki erkek çocuğa evinde özel ders veren ilkokul öğretmeni Mustafa Kadir, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Kolej sınavlarına hazırlanan çocuğun pantolonunu çıkardığı; cinsel organını okşadığı ve kalçalarını ellediği iddia edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Havva Dağseven ile çocuğun annesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı ve zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Suçunu kabul etti



Soruşturmayı yapan polis, önceki gün Dr. Havva Dağseven ile çocuğun annesinin Boğaz Karakolu’na giderek, Atatürk İlkokulu’nda görev yapan zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikâyette zanlının 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde kolej sınavlarına hazırlanan 10 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel organını okşadığını, kalçalarına bakıp ellediğinin söylendiğini aktardı. Polis, şikayet üzerine Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde çocuğun ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını, aleyhine getirilen iddialarla ilgili sorgulandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı.Polis memuru, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu, zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.